Глава Симферополя похвасталась часами, на которые другим крымчанам придется без еды и отдыха зарабатывать 2 года

Пока вице-премьер России Марат Хуснуллин осматривает трассу «Таврида» и знакомится с недостроями Евпатории, в крымских соцсетях обсуждают часы главы Симферополя Елены Проценко.

«Глава администрации Симферополя Елена Степановна Проценко решила показать обычным людям, что она не простая дама и может удивить не только танцующей в элитных киевских клубах дочерью, – пишет telegram-канал «Zorro из Крыма». – Степановна засветила часики Ulysse Nardin ценой в $12 000. Продуктивно работает. Ведь и года не прошло с момента попадания на должность».

Коллаж telegram-канала «Zorro из Крыма»

Впрочем, глава Симферополя – женщина небедная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 2019 год Елен Проценко задекларировала без малого 2 млн 167 тыс дохода. Эти деньги она заработала, 10 месяцев возглавляя муниципальное предприятие и 2 месяца – мэрию крымской столицы. Правда, МУП этот отвечает не абы за что, а за работу рынков, подземных пешеходных переходов и некоторых других муниципальных объектов. Но уровень доходов муниципальной служащей все равно впечатляет – многие на собственном бизнесе так не зарабатывают.

Плюс ко всему, глава Симферополя владеет пятью земельными участками общей площадью более 2,5 тысяч «квадратов», 400-метровым домов, 136-метровой квартирой, нежилым и техническим помещениями, а также кусочком кафе.

Муж Елены Степановны – скромный заместитель директора по экономической безопасности ГУП РК «Крымгазести» тоже неплохо зарабатывает – за 2019 год его официальный доход составил 6 млн 509 тыс 346 рублей 20 копеек.

Так что мэр Проценко может позволить себе не экономить на еде и купить часики по стоимости сравнимые с двухлетней зарплатой среднестастического крымчанина (по данным Крымстата среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по общему кругу организаций, то есть с учетом всех щедрых МУПов и ГУПовЮ по итогам мая составила в Крыму 34 тысячи 29 рублей).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.07.20

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