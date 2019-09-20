«Дурной знак»: главой Крыма снова стал Сергей Аксенов

Главой Крыма снова стал Сергей Аксенов – соответствующее решение принял Госсовет республики.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин 10 сентября внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры: Сергея Аксенова, который руководит республикой с октября 2014 года, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Выступая сегодня перед депутатами, Сергей Аксенов гарантировал продолжение работы в прежнем темпе и пообещал создать мощный судостроительный кластер, модернизировать АПК и поддерживать сельхозпроизводителей, завершить создание туристско-рекреационных кластеров, реконструировать объекты культуры и спорта. А также сократить количество городов с неблагоприятной средой обитания в 2 раза и увеличить охват обеспеченности качественной водой с 75% до 87% населения (напомним, что в 2014 году он обещал быстро решить проблему водообеспечения засушливых регионов).

Сергей Богатыренко сосредоточился на итогах избирательной кампании и 5-летней истории российского Крыма. «Вторая пятилетка должна пройти под знаком социального развития Крыма», – заявил он, но уточнять, что нужно сделать, не стал – ограничился общими словами. В конце выступления Богатыренко призвал при выборе главы Крыма проголосовать за развитие и процветание республики.

Павел Шперов начал с вклада ЛДПР в Крымскую весну. Сообщил, что ЛДПР предложила президенту Путину на пост РК две кандидатуры – его и Аксенова. И призвал за них проголосовать.

Вновь избранные депутаты Госсовета путем открытого голосования выбрали главу РК на последующие 5 лет. За Аксенова проголосовали 74 из 74 присутствующих депутатов, за Шперова – 10, за Богатыренко – 2.

Таким образом, абсолютным большинством голосов главой РК избран Сергей Аксенов. Он тут же принял присягу.

После принятия присяги вновь избранному главе Крыма преподнесли букет бордовых роз. «Дурной знак мужичнам цветы дарить», – заявил Аксенов и передал букет ближайшей даме.

«Я абсолютно убежден, что он приготовил для нас интересные решение в сфере управления», – резюмировал глава Госсовета Владимир Константинов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.19

По четвертому кругу: Госсовет Крыма выбрал председателя. / «Попадают в зону сожжения»: астрологи и крымчане предсказали исход выборов главы Крыма. / В Крыму на территории престижной гостинцы лошадь покалечила ребенка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»