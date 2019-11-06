В Крыму «назначили» следующих на вылет из правительства

Отставки в Совете министров Крыма вызвали волну версий, кто придет на смену ушедшим, чем займутся отставники и – самое главное – кто следующий «на вылет».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что правительство рыма покидают три вице-премьера – Дмитрий Полонский, Лариса Опанасюк и Алла Пашкунова.

Если с Полонским все понятно – он переходит в коммерческую структуру, то по поводу отставных дам существуют разные версии. Например, одни прочат Опанасюк на место уполномоченного по правам человека в РК, другие считают, что она возглавит Комитет по культурному наследию.

А контролировать аппарат Совмина, согласно инсайдерской информации, могут доверить экс-главе крымского СК Назарову или бывшему мэру Ялты Челпанову.

Что касается Пашкуновой, то предполагается, что она попытается воспользоваться связями в Москве и перейти на работу в министерство здравоохранения РФ.

Кстати, ряд экспертов считают, что своей отставкой Пашкунова обязана спикеру Госсовета Владимиру Константинову: якобы, это он убедил Аксенова необходимости «развести» здравоохранение и социальную сферу и будет проталкивать на эти сегменты собственные кадры.

Некоторые уверены, что Константинов возьмет под контроль и внутреннюю политику, несмотря на планы Аксенова лично курировать оставленную Полонским «вотчину».

По мнению наблюдателей, не стоит расслабляться и вице-премьерам, получившим сегодня переназначение.

Так, в кулуарах утверждают, что Георгий Мурадов может быть отправлен в отставку после 65-летия. По некоторым данным на его место рассматривают того же Челпанова.

Довольно шаткие позиции и у Евгения Кабанова – он несет ответственность за реализацию ФЦП, и в случае серьезных срывов именно его «принесут в жертву».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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