Мы же говорили: в Крыму назначили нового омбудсмена

Уполномоченным по правам человека в Крыму стала Лариса Опанасюк. Соответствующее решение принял сегодня Госсовет РК.

Как уже сообщал «Новый День», до 6 ноября текущего года Опанасюк занимала должность вице-премьера РК, курируя органы власти, культуру, туристическую отрасль и юридическую сферу. Ее отставку наблюдатели связывали с ослаблением позиции главы РК Сергея Аксенова и усилением влияния спикера крымского Госсовета Владимира Константинова.

Практически сразу же появилась информация, что Опанасюк займет пост крымского омбудсмена. Эта информация получила официальное подтверждение несколько дней назад, когда кандидатуру бывшего вице-премьера Крыма согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Сегодня Госсовет утвердил Опанасюк в должности омбудсмена, она уже принесла присягу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.11.19

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