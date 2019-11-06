Аксенов отправил в отставку трех вице-премьеров

Аксенов отправил в отставку трех своих замов.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрий Полонский, курировавший внутреннюю политику, переходит на руководящую должность в инвестиционную компанию. Вместе с ним посты вице-премьеров покидают Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк.

«Алла Николаевна Пашкунова курировала важное и сложное направление – социальную сферу, которая находится ближе всего к гражданам. Во многом именно по состоянию социальной отрасли люди оценивают качество работы власти в целом.

Лариса Николаевна Опанасюк провела большую работу по формированию новых принципов деятельности Аппарата Совета министров и взаимодействия органов власти, курировала культуру, туристическую отрасль и юридическую сферу.

Лариса Опанасюк и Алла Пашкунова работали в нашей команде с самых первых дней становления российского Крыма. Мы вместе прошли большой путь, преодолели многие трудности. Уверен, что и Дмитрий Анатольевич Полонский, и Алла Николаевна Пашкунова, и Лариса Николаевна Опанасюк продолжат успешно работать на благо республики».

Почему Пашкунова и Опанасюк отправлены в отставку и где они продолжат свою деятельность, Аксенов не уточнил.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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