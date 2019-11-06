Заместитель главы Крыма Дмитрий Полонский уходит в отставку, но остается при Аксенове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Полонский возглавит некую инвестиционную компанию. Глава Крыма оценил переход из Совета министров РК в коммерческую структуру как повышение.

«Дмитрию Анатольевичу поступило предложение возглавить инвестиционную компанию, и он принял это предложение. Фактически это повышение. Отмечу, что на протяжении пяти лет он курировал одно из ключевых и самых сложных направлений работы – внутреннюю политику, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь. За прошедшие годы во всех перечисленных сферах произошли качественные позитивные изменения.

После перехода Дмитрия Полонского на другую работу все перечисленные направления я буду курировать лично. Напомню, что Дмитрий Анатольевич является моим соратником еще со времени работы в партии «Русское единство». Я предложил ему остаться в моей команде в должности советника главы республики по внутренней и информационной политике».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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