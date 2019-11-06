В Крыму утвердили кандидатуры шести вице-премьеров

В Крыму утвердили кандидатуры шести заместителей председателя республиканского Совета министров. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании Госсовета РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в должности вице-премьеров утверждены Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов – он одновременно сохранил пост представителя правительства РК при президенте РФ и Ирина Кивико, которая так же получила пост министра финансов республики.

Кроме того, на посту вице-премьера утвержден Павел Королев – за него пришлось голосовать отдельно, так как клерки, готовившие документы к заседанию о нем забыли и внесли его имя в решения по вопросам «О согласовании освобождения от должности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым» и «О согласовании назначения на должности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым». Ошибку быстро заметили и вернулись к кандидатуре Королева после четвертого вопроса.

Напомним, до сих пор структура Совета министров РК, который со 2 октября возглавляет Юрий Гоцанюк, подразумевала 12 вице-премьеров. Елена Романовская и Андрей Рюмшин получили переназначение в октябре. Об отставке Дмитрия Полонского, Аллы Пашкуновой и Ларисы Опанасюк сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Виталий Нахлупин уже год находится под следствием – его арестовали в середине октября 2018 года. До сих пор он сохранял статус вице-премьера Крыма, и только сегодня Госсовет принял решение об освобождении его от этой должности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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