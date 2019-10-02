Аксенов подписал указ о назначении Гоцанюка главой правительства Крыма

Глава Крыма официально назначил на должность председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства. Согласно документу, Гоцанюк вступает в должность со 2 октября 2019 года.

Как сообщал «Новый День», до сих пор Сергей Аксенов совмещал должности главы республики и премьер-министра. Однако минувшей весной появилась информация, что полномочия собираются разделить. Аксенов эту перспективу не комментировал, но после переизбрания главой РК на второй срок назначил и.о. председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка. Накануне Госсовет РК утвердил его в должности премьер-министра.

Спикер регионального парламента Владимир Константинов объяснил разделение полномочий необходимостью повысить эффективность работы власти Крыма. Перед Гоцанюком стоит задача оптимизировать структуру исполнительных органов власти и повысить эффективности госуправления.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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