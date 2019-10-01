В Крыму назначили нового председателя Совета министров

Государственный совет Крыма утвердил Юрия Гоцанюка в должности председателя Совета министров РК.

Как уже сообщал «Новый День», до сих пор Сергей Аксенов совмещал должности главы республики и премьер-министра. Однако минувшей весной появилась информация, что полномочия собираются разделить.

Сергей Аксенов эту перспективу не комментировал, но после переизбрания главой РК на второй срок назначил исполняющим обязанности председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка.

Сегодня его утвердили в должности премьер-министра.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил разделение полномочий необходимостью повысить эффективность работы власти в Крыма.

Перед Гоцанюком поставлена задача оптимизировать структуру исполнительных органов власти и повысить эффективности государственного управления.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.10.19

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