Аксенов утвердил шестерых вице-премьеров Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил Юлию Жукову, Евгения Кабанова, Ирину Кивико, Павла Королева, Игоря Михайличенко и Георгия Мурадова в должности вице-премьеров. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правительства РК.

Как уже сообщал «Новый День», 6 ноября кандидатуры всех шестерых согласовал Госсовет Крыма.

Таким образом, в Крыму переназначены 8 из 12 вице-премьеров, действовавших ранее. Еще трое ушли в отставку, а Виталий Нахлупин, больше года находящийся под следствием, вчера был освобожден от занимаемой должности.

По мнению наблюдателей, состав уже утвержденных вице-премьеров может измениться в течение ближайшего полугода.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.11.19

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