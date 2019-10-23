В Крыму назначены два вице-премьера, по совместительству – министра

В Крыму назначены два вице-премьера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елена Романовская назначена заместителем председателя Совета министров Республики Крым – министром труда и социальной защиты, Андрей Рюмшин – заместителем председателя Совета министров Республики Крым – министров сельского хозяйства РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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