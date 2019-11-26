Это моя территория: украинский омбудсмен отказалась признавать крымскую коллегу

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что «оккупированный Крым» не имеет права на своего омбудсмена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в ответ на просьбу прокомментировать назначение экс-вице-премьера правительства Сергея Аксёнова Ларисы Опанасюк на должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым.

«Что касается фамилии, я лично ее знаю, безусловно, потому что я крымчанка. И когда-то знала, как она работала в правительстве. В том числе, в котором и я работала. Это было правительство – Совет министров Автономной Республики Крым, когда я работала министром экономики, министром финансов. Это было, когда наш Крым был свободен, а не оккупирован сейчас Российской Федерацией», – заявила Денисова и подчеркнула, что не признаёт должность Опанасюк, так как на Украине «по конституции может быть только один уполномоченный».

«Потому что я считаю Крым украинским и не считаю, что там какие-то еще должны быть «уполномоченные». Потому что у нас, согласно Конституции, статьи 101, есть один уполномоченный на всю независимую, суверенную, свободную Украину», – заявила украинский омбудсмен.

Напомним, Ларису Опанасюк называют человеком из ближайшего окружения главы Крыма Сергея Аксёнова.

Как сообщал «Новый День», дочери Опанасюк Анна и Мария являются известными на Украине исполнительницами и в 2014 году активно поддержали Евромайдан и госпереворот в Киеве.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.11.19

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