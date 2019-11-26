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Вторник, 26 ноября 2019, 19:53 мск

Новости Крым

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Это моя территория: украинский омбудсмен отказалась признавать крымскую коллегу

Денисова. Фото: УНИАН

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что «оккупированный Крым» не имеет права на своего омбудсмена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в ответ на просьбу прокомментировать назначение экс-вице-премьера правительства Сергея Аксёнова Ларисы Опанасюк на должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым.

«Что касается фамилии, я лично ее знаю, безусловно, потому что я крымчанка. И когда-то знала, как она работала в правительстве. В том числе, в котором и я работала. Это было правительство – Совет министров Автономной Республики Крым, когда я работала министром экономики, министром финансов. Это было, когда наш Крым был свободен, а не оккупирован сейчас Российской Федерацией», – заявила Денисова и подчеркнула, что не признаёт должность Опанасюк, так как на Украине «по конституции может быть только один уполномоченный».

«Потому что я считаю Крым украинским и не считаю, что там какие-то еще должны быть «уполномоченные». Потому что у нас, согласно Конституции, статьи 101, есть один уполномоченный на всю независимую, суверенную, свободную Украину», – заявила украинский омбудсмен.

Напомним, Ларису Опанасюк называют человеком из ближайшего окружения главы Крыма Сергея Аксёнова.

Как сообщал «Новый День», дочери Опанасюк Анна и Мария являются известными на Украине исполнительницами и в 2014 году активно поддержали Евромайдан и госпереворот в Киеве.

Симферополь, Иван Капустин

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