Сёстры Анна и Мария Опанасюк, которых подверги травле в «Незалежной» за невнятные ответы про Крым и Победу, активно поддержали Евромайдан и смену власти на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует их выступление на организованной протестующими сцене в центре Киева за пару месяцев до государственного переворота.

В то время, занимающая сегодня пост вице-премьера Крыма Лариса Опанасюк являлась председателем Республиканского комитета Крыма по охране культурного наследия от Партии регионов.

Сёстры Опанасюк на евромайдане: «Ми переможемо, друзі!»

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Как сообщал «Новый День», сёстры Опанасюк, оставшиеся на Украине и поющие в дуэте «Анна Мария», до крымских событий 2014 года были образцовыми украинскими патриотками, активистками Майдана и «революции гидности».

По соответствующим случаям поздравляли Украину и украинцев с днём «незалежности» и с удовольствием декламировали любимую у националистов кричалку «Слава Украине – героям слава!».

По понятным причинам, после присоединения полуострова к России, когда их мать заняла высокий пост в российском правительстве Крыма, девушки слегка «приглушили» свой украинский патриотический накал.

Вместе с тем, несмотря на скандал, Анна и Мария продолжают оставаться партиотками «самостийной» Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.19

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