Отмолчаться не получится: из дочерей вице-премьера Крыма продолжат «лепить бандеровок»

Дочери вице-премьера Крым Ларисы Опанасюк, оставшиеся на Украине и поющие в дуэте «Анна Мария», до крымских событий 2014 года были образцовыми украинскими патриотками, активистками Майдана и «революции гидности».

По соответствующим случаям поздравляли Украину и украинцев с днём «незалежности» и с удовольствием декламировали любимую у националистов кричалку «Слава Украине – героям слава!».

Сёстры Опанасюк: «Слава украине – героям слава!»

По понятным причинам, после присоединения полуострова к России, когда их мать заняла высокий пост в российском правительстве Крыма, девушки слегка «приглушили» свой украинский патриотический накал.

Теперь, очевидно, в связи со скандалом и последовавшим запретом певческому дуэту выступать на Евровидениии, после их «невнятных», с точки зрения националистов, ответов про Крым и Победу, – девушек начнут преследовать на Украине.

Националисты уже потребовали от них – либо публично присоединиться к бандеровской идеологии, либо забыть об успешной музыкальной, а тем более – общественной карьере в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередной ультиматум «нестойким» патриоткам выдвинул скандально известный украинский политолог Юрий Романенко, против которого в России уже возбуждено дело за призывы к убийствам российских журналистов.

Свои националистические оскорбления в адрес девушек Романенко высказал на антироссийском меджлисовском (запрещён в РФ) телеканале ATR – том самом, где участницы дуэта пытались понравиться украинским меломанам.

«Роман Скрыпин мастерски вскрыл феномен украиноязычных ватников в лице этих двух куриц Анны и Марии, которые не могли сформулировать, чей Крым. Они говорили на прекрасном украинском языке и наверняка прекрасно могут вам заспівати «Рідна мати моя», но они отлично проиллюстрировали, что, если Путину и К будет нужно, они будут вам нужную ватную херь заносить на чистом украинском языке. И никакой закон про мову, никакой закон об образовании, о квотах на пісні эту проблему не решит.

Потому что, если есть интерес, то он будет продвигаться на любом языке. Хоть на английском, как во время выборов в США в 2016, хоть на арабском, как в Сирии, хоть на украинском.

Вот что за народ. Споёшь и им песенку, пробьёшь на слезу, а тебя ещё на Евровидение отправят. А ты потом говоришь: «А я не знаю як Крим відпав. Тепер там два кордони».

Послушайте, если вы хотите жить тихо и, не привлекая внимания, ездить к своим родителям коллаборантам, то просто не лезьте на глаза общественности. Однако, если вы хотите выступать от имени Украины, то вы должны быть готовы к тому, чтобы разделять судьбу народа и судьбу государства, а это значит, что вы должны идентифицировать себя относительно базовых вопросов.

Если вы не можете себя идентифицировать, то вам нет смысла представлять страну даже на таком убогом конкурсе как Евровидение. Это, по-моему, очевидно», – приводит слова Романенко сайт «ПолитНавигатор».

Напомним, в пятницу дочери вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк, выступающие на украинской эстраде певческим дуэтом, подверглись обструкции со стороны украинской аудитории за свою «политическую аморфность и незрелость» на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

Националистическая и «самостийная» аудитория антироссийского телеканала обрушилась на девушек с гневными тирадами в соцсетях, а в конце эфира телеведущий сознательно не стал прерывать грубого телезрителя, когда он произносил в адрес певиц крайне нецензурные слова.

Позже украинская конкурсная комиссия запретила дуэту «Анна-Мария» представлять Украину на Евровидении.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.02.19

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