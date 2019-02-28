Украинским артистам законом запретят считать Крым российским

Верховная рада Украины предлагает ввести законодательные ограничения для артистов, которые намерены представлять страну в крупных культурных мероприятиях. В частности, исполнители должны давать однозначные ответы на вопросы о Крыме и Донбассе, а также отказаться от концертов в России.

Депутат Верховной рады Игорь Гузь уверен, что политика и культура взаимосвязанные вещи, а потому артисты, представляющие Украину на международной арене, должны давать ответы в рамках закона, а именно, озвучивать однозначную позицию по ситуации в Крыму и Донбассе.

«Если ты хочешь представлять Украину на европейской культурной площадке, то ты обязан давать однозначные ответы на те вопросы, которые могут возникать. Поэтому группы Maruv и Anna-Maria и все остальные должны это понимать и знать», – заявил Гузь в эфире телеканала ZIK.

Кроме того, депутат считает, что украинским артистам нужно отказаться от гастролей на территории «страны-агрессора», под которой подразумевается Россия.

Предложение Гузя возникло на фоне сказала, разгоревшегося из-за выбора претендента на участие в песенном конкурсе «Евровидение». Победившая в национальном отборе певица Maruv отказалась соглашаться на кабальные и унизительные контрактные условия украинского телевещания и самоустранилась от участия. Дело в том, что Национальное общественное телевидение Украины (НОТУ) потребовало от артистки отменить выступления в России. От поездки в Израиль также отказались участники Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в отборе второе, третье и четвертое место соответственно.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 27.02.19

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