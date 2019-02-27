Политическая шизофрения помешала Украине попасть на Евровидение

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) так и не смогла определиться с участником, который бы полностью соответствовал не совсем адекватным критериям членам компании, чтобы получить право поехать на международный песенный конкурс «Евровидение- 2019» в Израиле.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», определяющее влияние на решение членов НОТУ оказало, по их мнению, глубокое «пагубное проникновение» идеологии «государства-агрессора» в украинскую поп-культуру, которой в разной степени заразились участники песенного отбора.

В результате, по тем или иным политическим, идеологическим или культурным основаниям ни один, ранее отобранный музыкальной конкурсной комиссией участник, до конца так и не удовлетворил строгим требованиям НОТУ, чтобы достойно представлять на международном конкурсе «Великую Украинскую Державу».

Был вариант отправить на Евровидение «политически благонадёжного» участника, не прошедшего отбор, однако компания испугалась непредсказуемой реакции украинской телевизионной аудитории.

«Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме», – попытались объясниться в телерадиокомпании.

Но в первую очередь члены НОТУ потребовали конкретных предложений от политического руководства и «сознательной общественности» по разработке мер в форме законопроекта, который отрегулировал бы сотрудничество украинских артистов с «государством-агрессором». Другими словами, у музыкантов, представляющих Украину на международной арене, не должно быть абсолютно никаких связей с Россией, русской культурой или российским шоубизнесом.

Напомним, ранее украинские музыканты начали массово отказываться представлять «Незалежную» на Евровидении.

Навязчивое требование Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) от участников музыкального конкурса быть стопроцентными украинцами с бандеровским мышлением заставило финалистов национального отбора друг за другом отказаться от поездки на Евровидение.

В результате принято решение, что в 2019 году Украина не будет представлена на Евровидениии.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.19

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