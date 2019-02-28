Верка Сердючка поедет спасать Украину на Евровидении

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, может принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины. Об этом заявила Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, Данилко должен подать заявку до 10 марта. «Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», – цитирует Кольцову ТАСС.

Представитель НОТУ не пояснила, каким образом будет отменено решение Киева об отказе от участия в Евровидении, которое было озвучено накануне вечером, после того, как все участники, вышедшие в финал национального отбора, отказались от поездки в Израиль.

В свою очередь Андрей Данилко заявил, что готов представить Украину на международном конкурсе. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» – сказал артист. Ранее он участвовал в Евровидении в образе Верки Сердючки в 2007 году.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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