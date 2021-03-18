Общественники попросили СКР проверить песню Манижи для Евровидения

Общественники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить композицию для Евровидения певицы Манижи. По их мнению, текст песни оскорбляет достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие в России.

Авторы обращения считают, что в тексте песни «Russian Woman» есть противоправные высказывания, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Он добавила, что обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и стала популярной благодаря музыкальных видео в социальных сетях. На песенном конкурсе Евровидение-2021 она представит Россию с песней «Russian Woman».

Победа Манижи на национальном отборе вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за «антироссийские» ценности, передает РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.03.21

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