Манижа вышла в финал «Евровидения-2021»

Представляющая Россию певица Манижа вышла в финал музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в Роттердаме. Она пообещала, что ее следующее выступление будет еще более «сумасшедшим».

О своем выходе в финал артистка объявила на своей странице в соцсети. «Горжусь быть на этой сцене с такой поддержкой. До встречи в финале», – написала Манижа.

Во время пресс-конференции певица пожаловалась, что два месяца подготовки к полуфиналу были изматывающими. Сказывалось напряжение перед конкурсом и давление хейтеров, которые пророчили ей провал из-за песни на русском языке.

«Я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке. Россия, я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке», – сказала певица.

Видео размещено на YouTube-канале Wiwibloggs.

На вопрос о дальнейших планах Манижа заявила, что собирается и дальше просто быть собой. «Есть только один план. В музыке, на «Евровидении» – где угодно – быть собой. Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой», – заявила певица.

Финал конкурса состоится 22 мая. По итогам первого полуфинала в него, помимо России, вышли Азербайджан, Украина, Мальта, Норвегия, Израиль, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия. Второй полуфинал пройдет 20 мая.

Как сообщал «Новый День», кандидатура 29-летней Манижы и песня «Русская женщина» вызвали волну недовольства в России. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом содержание песни для «Евровидения-2021». По ее мнению, в песне совсем нет смысла, и текст больше похож на «троллизм в отношении наших российских женщин».

Роттердам, Наталья Рязанова

Роттердам. Другие новости 18.05.21

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