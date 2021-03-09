На Евровидении Россию представит Manizha

На песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию представит уроженка Таджикистана Manizha (Манижа Сангин). Певица исполнит композицию «Russian woman».

По итогам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Ее ближайшими конкурентами были группа Therr Maitz, которая набрала 24,6%, и дуэт #2Маши, набравший 35,7% голосов.

После оглашения результатов Manizha поблагодарила зрителей, посвятив победу своей бабушке. Певица пояснила, что ее песня, с которой она выступит в Роттердаме, повествует об изменении самоощущения российских женщин за длительное время.

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и стала популярной благодаря музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В конкурсе примут участие исполнители из 41 страны. Несмотря на пандемию, выступления артистов состоятся в офлайн-формате, но с соблюдением всех правил безопасности. Ранее организаторы сообщили, что пока присутствие зрителей не планируется.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.03.21

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