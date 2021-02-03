Формат «Евровидения-2021» будет изменен

Популярный песенный конкурс «Евровидение» вновь не состоится в привычном формате. Об этом сообщил супервайзер мероприятия Мартин Остердаль, пояснив, что полноценное шоу со зрителями в существующих обстоятельствах не может состояться.

Организаторы заявили, что из-за продолжающейся пандемии им пришлось сразу отмести «Сценарий А», предполагающий присутствие зрителей. Сейчас рассматриваются другие варианты проведения конкурса, по одному из которых артисты смогут выступать на сцене, но с соблюдением установленной дистанции и всех необходимых санитарных мер и тестированием на ковид. Самый строгий вариант предусматривает только трансляцию из стран-участниц.

Предполагается, что конкурс вновь пройдет в Роттердаме. Власти Нидерландов уже заверили организаторов в готовности принять мероприятие. «Конкурс песни «Евровидение» однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию», – подтвердил Остердаль.

В прошлом году «Евровидение» также должно было пройти в Роттердаме, но из-за пандемии зрители не смогли увидеть выступления артистов вживую. Вместо этого в середине мая организаторы транслировали на весь мир шоу с участием конкурсантов.

Роттердам, Алевтина Белова

Роттердам. Другие новости 03.02.21

Финляндия сможет использовать «Спутник V» только с разрешения ЕС. / Ученые заявили о потеплении на Земле из-за локдаунов. / Индия намерена купить 33 российских военных самолета. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»