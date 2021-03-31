«Какой-то бред!..» Спикер Совета Федерации потребовала разобраться с песней Манижи

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом содержание песни Манижи для Евровидения-2021. Глава верхней палаты парламента поручила запросить у Первого канала информацию по процедуре отбора исполнителя от России на этот конкурс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальную тему сегодня на пленарном заседании Совета Федерации подняла сенатор Елена Афанасьева, заявив, что «многих россиян удивил выбор исполнительницы, не ее национальность, не ее внешность, а удивила всех песня». «В регионах откровенно скажу, удивлению предела нет. Присутствует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении наших российских женщин, что это вообще было? Смысл в песне отсутствует – набор фраз незрелой 30-летнй девушки с личными какими-то нерешенными проблемами, которая сама, в принципе, не знает, что хочет. Но, извините меня, причем здесь русские женщины?» – заявила Афанасьева.

Более того, сенатор считает хулиганством использование в названии песни слов «русская женщина». «Я сегодня в этом зале еще раз хочу донести точку зрения обычных граждан, которые видят это и не понимают. С одной стороны, мы говорим, что мы великая держава, что мы за нормальные традиционные ценности, и в тоже время мы позволяем использовать в названии песни «русская женщина», не отражающей суть, душу человека русского. Тем, кто организовывает участие исполнительницы, нужно подумать над тем, чтобы сменить название песни. Это недопустимо. Это хулиганство», – считает Афанасьева.

Комментируя это выступление, Матвиенко также выразила непонимание относительно содержания песни Манижи, и предложила сенаторам ознакомиться с ее содержанием. «Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», – сказала спикер Совета Федерации, и поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как «проходит процедура голосования».

Ранее российские общественники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить композицию для Евровидения певицы Манижи. По их мнению, текст песни оскорбляет достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие в России.

Авторы обращения считают, что в тексте песни «Russian Woman» есть противоправные высказывания, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она добавила, что обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и стала популярной благодаря музыкальных видео в социальных сетях. На песенном конкурсе Евровидение-2021 она представит Россию с песней «Russian Woman».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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