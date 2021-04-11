Манижа заявила о своем праве называться «русской женщиной»

Певица таджикского происхождения Манижа Сангин, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», заявила со своем праве называться русской женщиной. Об этом исполнительница, чье выступление с песней «Russian Woman» вызвало шквал критики, заявила в интервью The Guardian.

Манижа пояснила, что чувствует себя в России как дома, отгораживаясь от тех, кто считает ее чужой. «Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», – подчеркнула артистка.

В интервью британской газете она также заявила, что является сторонницей закона, который может защитить от домашнего насилия женщин и детей, а также поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Ранее концертное выступление Манижи и ее победа в конкурсе с правом представлять Россию на «Евровидении» вызвало широкий общественный резонанс. Российские общественники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить композицию для «Евровидения». По их мнению, текст песни оскорбляет достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие в России. Авторы обращения считают, что в тексте песни «Russian Woman» есть противоправные высказывания.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на назвала бредом содержание песни Манижи. «Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», – сказала спикер Совета Федерации, и поручила запросить у Первого канала информацию, как «проходит процедура голосования».

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и стала популярной благодаря музыкальных видео в социальных сетях. На песенном конкурсе «Евровидение-2021» она представит Россию с песней «Russian Woman».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.21

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