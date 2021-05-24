Трансляции «Евровидения» в соцсетях посмотрели 6,5 млн зрителей

Трансляции «Евровидения», которые были организованы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», посмотрели 6,5 млн зрителей. Из них более 5 млн пришлись на прямые эфиры двух полуфиналов, которые прошли 18 и 20 мая. Конечно, в российских соцсетях самым популярным стал тот полуфинал, где выступала Манижа – он собрал в 4 раза больше просмотров, чем второй.

«Евровидение» однозначно добавило популярности исполнительнице. В пресс-службе «Одноклассников» рассказали, что с момента объявления певицы представительницей России на конкурсе количество прослушиваний ее треков в соцсети по сравнению с началом года выросло в 10 раз, а количество уникальных слушателей – в 6,5 раз. Во время прямых трансляций количество прослушиваний увеличилось в 8 раз, а слушателей – в 7,7.

В этом году победа на «Евровидении» досталась Италии. Второе и третье места заняли представители Франции и Швейцарии. Манижа, выступившая с песней Russian Woman, заняла 9-е место. Она заявила, что гордится своим выступлением и поблагодарила зрителей за поддержку, а также тех, кто проголосовал за нее. По ее словам, зал начал аплодировать еще до ее выхода. «Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать, и на протяжении всего номера они очень помогали», – сказала певица.

Москва, Людмила Прокофьева

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