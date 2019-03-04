Билеты на Евровидение невозможно купить из-за спекулянтов

В Израиле разгорается скандал из-за песенного конкурса «Евровидение-2019». Оказалось, что лучшие места были проданы местным знаменитостям и журналистам, хотя должны были быть доступны широкой публике. По этой причине организаторы временно приостановили продажу билетов.

Продажа билетов на Евровидение открылась вечером 28 февраля. По сообщениям местных СМИ, спустя час все было распродано. Многие пользователи пожаловались, что не смогли получить доступ к сайту.

Позже выяснилось, что лучшие места в зрительном зале были проданы высокопоставленным представителям медиа и спортивных структур, хотя должны были быть доступны всем желающим.

Кроме того, в социальных сетях появились предложения купить билет на финал конкурса по цене, в 2,5 раза превышающей установленную организаторами.

Израильские правоохранители начали проверку по факту спекуляций. Глава МВД Израиля заявил, что подобные случаи омрачают праздничное и радостное событие и подрывают международный имидж страны.

Тель-Авив, Служба информации РИА «Новый День»

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