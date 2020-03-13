Группа Little Big представила песню для Евровидения-2020

В Сети появился клип на песню «Uno», с которой группа Little Big выступит на Евровидении. Сами музыканты говорят, что композиция была написана во время отдыха и не задумывалась, как трек для конкурса.

Видеоклип опубликован на Youtube-канале Eurovision Song Contest. Фронтмен группы Илья Прусикин заявлял, что композиция была написана в стиле рок-диско. «Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», – отметил музыкант.

Ранее стало известно, что Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе, который пройдет в мае 2020 года в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести Евровидение благодаря победе Дункана Лоуренса в прошлом году.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.03.20

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