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Среда, 18 марта 2020, 15:11 мск

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СМИ: Евровидение-2020 отменили из-за пандемии

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Песенный конкурс «Евровидение» перенесли на год из-за вспышки коронавируса. По словам источников, знакомых с ходом обсуждения организации мероприятия, Минздрав Нидерландов не допустил проведения музыкального турнира даже без зрителей.

Об отмене Евровидения сообщают портал Super TV и Израильская корпорация телерадиовещания. По данным СМИ, рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории.

Предположительно, участниками конкурса будут все музыкальные коллективы и артисты, которые должны были выступать в Роттердаме с 12 по 16 мая. При этом им запретят использовать песни, подготовленные для Евровидения-2020.

Ранее стало известно, что группа Little Big будет представлять на Евровидении Россию. Нидерланды получили возможность провести конкурс благодаря победе Дункана Лоуренса в прошлом году.

Роттердам, Зоя Осколкова

Роттердам. Другие новости 18.03.20

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