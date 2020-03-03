Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020

Группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Такое решение принял Первый канал. В ближайшее время музыкальный коллектив представит композицию, с которой выступит в международном вокальном состязании.

По правилам Евровидения песня должна быть новой, запрещается выступать с известной композицией. Фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал, что песня будет «веселой, с бразильским оттенком». «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», – сказал музыкант ТАСС. Он добавил, что сначала ощутил радость, когда узнал, что будет представлять страну, а потом пришел страх. «Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом», – сказал Прусикин.

Стоит отметить, что первый раз за восемь лет Россию на конкурсе будет представлять музыкальный коллектив. С момента выступления «Бурановских бабушек» за РФ на сцене сражались Сергей Лазарев, Юлия Самойлова, Полина Гагарина, дуэт сестер Анастасии и Марии Толмачевых и Дина Гарипова.

Российские музыкальные деятели уже предрекли Little Big победу. Так Сергей Лазарев, который участвовал в Евровидении дважды, отметил, что творчество группы отличается драйвом и юмором. Продюсер Яна Рудковская уверена, что у Little Big есть шансы «поднять Европу на уши». Продюсер Иосиф Пригожин назвал коллектив Прусикина «правильно сделанным шоу», передает «Лента.ru».

Группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Музыканты выступают преимущественно на английском языке и стали известными благодаря эксцентричным клипам на свои песни. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал к настоящему моменту 350 млн просмотров на YouTube. Коллектив часто гастролирует по Европе.

Москва, Зоя Осколкова

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