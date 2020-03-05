На Украине заявили о безоговорочной победе российской группы Little Big на «конкурсе геев, инвалидов и фриков»

Экс-ведущий украинского отбора на конкурс «Евровидение» Владимир Остапчук отметился скандальным заявлением о европейском песенном конкурсе и его участниках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои неоднозначные оценки шоумен озвучил на сцене, предваряя выступление популярного украинского музыкального коллектива KAZKA.

Остапчук также скептически оценил шансы украинского участника предстоящего конкурса «Евровидение-2020» – группы Go-A.

«Go-A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас», – заявил со сцены Остапчук и раскритиковал всех украинских участников европейских конкурсов прошлых лет, которые он сравнил с «конкурсами геев, инвалидов и фриков».

Киевская публика освистала скандального конферансье, отметили в «Eurovision.ua».

Напомним, 3 марта стало известно, что группа из Санкт-Петербурга Little Big представит Россию на Евровидении-2020.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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