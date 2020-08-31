Фронтмен Little Big объявил о расставании с женой

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая (Татарка) объявили о разводе. У пары есть маленький сын.

О своем решении музыканты сообщили на YouTube-канале Tatarka. «Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает. Но это не спонтанное решение…мы думали об этом полгода», – сказал Прусикин.

По его словам, супруги планируют поддерживать дружеские отношения. Причина развода – разногласия, которые не удалось решить из-за того, что они редко видятся.

Прусикин рассказал, что он был постоянно в разъездах с Little Big, а супруга «постоянно ждала». Смелая, в свою очередь, заявила, что сохранять семью ради ребенка – «чистейший эгоизм».

Музыканты поженились в 2016 году. Через год у них родился сын Добрыня.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.08.20

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