Группа ABBA выпустит новые песни впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA планирует выпустить новые песни после 27 лет молчания. Об этом заявил солист Бьорн Ульвеус в интервью, которое он дал ведущему подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффу Ллойду.

Коллектив собирался выпустить две композиции уже в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса и технических накладок воссоединение знаменитой шведской четверки пришлось отложить, сообщает The Independent.

Последний альбом ABBA записала в 1981 году. Затем в 1993-1994 годах свет увидели сборники знаменитых песен, дополненные несколькими ранее неизданными композициями. В 2021 году ABBA намерена выпустить сразу пять новых песен.

Коллектив приобрел известность после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней Waterloo.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 23.07.20

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