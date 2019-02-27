Украинские музыканты массово отказываются представлять «Незалежную» на Евровидении

Навязчивое требование Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) от участников музыкального конкурса быть стопроцентными украинцами с бандеровским мышлением заставило уже четвёртого финалиста национального отбора отказаться от поездки на Евровидение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская группа Brunettes Shoot Blondes заявила, что не станет ждать официального предложения от НОТУ.

«Наша группа не выиграла отбор, эта поездка не наша. Фанаты, пожалуйста, поймите наше решение – у нас есть много других площадок для встречи с вами! Приглашаем всех на наши весенние концерты в Германии, Польше и Чехии», – написали музыканты на своей странице в фейсбуке.

До этого от поездки в Израиль отказались участники Freedom Jazz и Kazka. Победительница национального конкурса MARUV отказалась соглашаться на кабальные и унизительные контрактные условия украинского телевещания и тоже самоустранилась от участия.

Brunettes Shoot Blondes заняли четвертое место в национальном отборе. Оставшиеся два финалиста, из отобранных шести, как выяснилось, тоже не подходят «по идеологическим мотивам» представлять Украину на «Евровидении-2019».

Участник YUKO имеет российское гражданство, а сестринский дуэт «Анна-Мария» со скандалом отстранён из-за нежелания отвечать на вопрос «чей Крым?».

Как НОТУ будет выходить из сложившегося организационного тупика и разрешат ли теперь Украине представлять участника, не участвовавшего в национальном отборе, – остаётся под большим вопросом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.02.19

Капитан «Норда» вновь готов бороздить просторы Азова. / Схватка с реализмом продолжается: премьер Ураины пожалел крымчан и пообещал им роскошный украинский курорт. / «Мне не хотелось предавать огласке данный инцидент»: новые подробности конфликта министра строительства Крыма с ростовскими ДПСниками. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»