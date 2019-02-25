Украинская певица Джамала давала концерты в России

Украинская певица Джамала, известная своими националистическими взглядами, выступала на корпоративах в России. При этом не так давно артистка обрушилась с критикой в адрес исполнительниц Анны и Марии Опанасюк, которые отказывались назвать Крым украинской территорией.

О выступлениях Джамалы в РФ сообщил ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров. «Уважаемая Jamala | Джамала, спасибо Вам за Вашу позицию. Спасибо за корпоративы в России после аннексии, спасибо за российскую новую волну в 2014-м, именно тогда, когда гибли наши пацаны в донецком аэропорту», – написал ведущий на своей странице в Facebook.

Назаров также поблагодарил родителей певицы, которые, по его мнению, «патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта». Кроме того, телеведущий назвал Джамалу гордостью страны.

Свой пост Назаров сопроводил фотографией певицы, которая, по утверждению автора, была сделана в Сочи в 2015 году.

Стоит отметить, что Джамала неоднократно обрушивалась на коллег с критикой за выступления в России. Исполнительница называла музыкантов, гастролирующих по РФ, предателями. Он также была замешана в травле сестер Анны и Марии Опанасюк, участниц дуэта Anna Maria, которые отказались назвать Крым украинской территорией в ходе национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 в Киеве.

Ранее сообщалось, что певица Maruv (Анна Корсун) одержала победу в национальном отборе и выиграла право представлять Украину на Евровидении в Тель-Авиве. Однако победу исполнительницы поставили под сомнение за то, что она запланировала концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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