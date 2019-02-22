Дочерей вице-премьера Крыма, пришедших на антироссийское ТВ, обматерили за недостаточную украинскость

Проживающие в «Незалежной» дочери вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк, выступающие на украинской эстраде певческим дуэтом, пострадали от местной аудитории за свою «политическую аморфность и незрелость» на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», не помогло артисткам даже то, что интервью у них брал известный радикальный русофоб телеведущий Роман Скрыпин.

Напомним, дочери вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Мария и Анна, после 2014 года остались жить на Украине, где являются популярными эстрадными исполнительницами и выступают дуэтом под названием «ANNA MARIA».

Неизвестно, какой реакции от телезрителей ожидали девушки, приняв приглашение от русофоба-телеведущего на антироссийский телеканал ATR, но украинская аудитория не выбирала нецензурных выражений в их адрес.

Несмотря на то, что певицы пытались в целом держаться в украинской патриотической канве и говорить на мове, ведущий Скрыпин большую часть времени провоцировал девушек «неудобными вопросами» про «чей Крым», и как правильно говорить о Победе – «в Великой Отечественной» или «во Второй мировой» войне.

Девушки пытались донести свою позицию в нейтральном и неконфликтном ключе, однако антироссийскому телеведущему удалось выставить их как промосковски настроенных русофилок.

Скрыпин припомнил сёстрам Опанасюк выступление на концерте в честь Дня Победы на украинском телеканале «Интер», который вызвал шквал негодования среди националистов и во властных кабинетах, и иронически поинтересовался, что они там делали.

«Мы очень уважаем этот праздник, День Победы, потому что у нас и прабабушка, прадедушка, бабушка, дедушка, они нам очень много рассказывали об этом. Мы знаем об этом не просто из каких-то учебников, а из уст тех людей, которые это видели собственными глазами. Для нас это святой день, праздник, который есть, останется недвижимым. Все эти песни мы любим, песни о Победе, песни того времени», – заявила Мария Опанасюк.

Не забыл напомнить Скрыпин и о том, что шествие «Бессмертный полк», с которым девушки прошли по Киеву 9 мая, инициировано в России, а его участники используют запрещённые на Украине георгиевские ленточки.

Ведущий также добивался от дочерей крымского вице-премьера признания Крыма оккупированной территорией, а России – агрессором.

«Крым наш, потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что он – наш дом. Наш с моей сестрой, наш дом. Мы там родились, мы там начали петь, мы там наполняемся энергией, это наше любимое место на Земле» – попыталась нейтрально сформулировать Мария Опанасюк.

«А вы были в Крыму после того, как случилось то, что случилось? Мы едем домой и проезжаем две границы. Так чей же Крым, если мы едем через две границы? Украина просто потеряла Крым… Мы можем бесконечно говорить, что Крым – наш, но мы едем туда через две границы», – обострила разговор Анна.

В результате украинская националистическая и «самостийная» аудитория телеканала обрушилась на девушек с гневными тирадами в соцсетях, а в конце эфира телеведущий сознательно не стал прерывать грубого телезрителя, когда он произносил в адрес певиц крайне нецензурные слова.

СУГС! и поздравления с днём Незалежности от Анны и Марии Опанасюк



Симферополь, Иван Капустин



Симферополь. Другие новости 22.02.19

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