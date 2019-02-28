Украина готова отказаться и от следующего Евровидения

Победа российского участника Сергея Лазарева в конкурсе «Евровидение – 2019» сделает невозможным участие Украины в конкурсе «Евровидение – 2020».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Прямый» заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

В этом случае, НОТУ организует свой внутриукраинский конкурс лучших исполнителей, но в Россию никого не пошлёт.

«Если победит Россия, тогда я предлагаю делать просто конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на Евровидение», – заявила Кольцова.

В случае победы на «Евровидении – 2019» участника от любой другой страны, Украина определит своего представителя на следующий конкурс с помощью традиционного уже национального отбора.

Между тем, эксперты не уверены, что следующий отбор участников не будет сопровождаться таким же скандалом, как нынешний, и поездка украины на Евровидение вновь не состоится по каким-нибудь новым внутриполитическим причинам.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году Украина не будет представлена на Евровидениии.

Навязчивое требование Национального общественного телевидения Украины от участников музыкального конкурса быть стопроцентными украинцами с бандеровским мышлением заставило финалистов национального отбора друг за другом отказаться от поездки на международный конкурс.

Между тем, спасти участие Украины на Евровидении – 2019 вызвался Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявивший, что может принять участие в песенном конкурсе от Украины.

Александра Кольцова заявила, что Данилко должен успеть подать заявку до 10 марта. Однако одного желания артиста мало.

«Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», – отметила Кольцова

Симферополь, Валентин Карамазов

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