Министры здравоохранения и МЧС сохранили свои посты в новом правительстве Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций. Об этом он сообщил в своем Facebook. Действующие руководители ведомств Игорь Чемоданов и Сергей Шахов сохранили свои посты. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правительства РК.

Накануне Аксенов назначил шесть министров нового крымского правительства. Свои должности сохранили министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, министр транспорта Сергей Карпов, а также глава минкультуры Арина Новосельская и министра строительства и архитектуры Михаил Храмов. Министерство экономического развития возглавил Дмитрий Шеряко, ранее занимавший должность замминистра финансов РК. Министром образования, науки и молодежи стала Валентина Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию.

Добавим, сегодня стало известно, что экс-глава главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Михаил Назаров назначен руководителем крымского управления Минюста РФ. Назаров возглавлял крымское управление Следственного комитета пять лет – с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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