Срок приема документов от желающих порулить Крымом продлен

В Крыму продлили срок приема документов от желающих принять участие в конкурсе на замещение должностей в правительстве республики. Соответствующие заявления можно подавать до 27 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Совмине отмечают, что продление сроков связано с большим количеством желающих принять участие в проекте, а также в связи исключением из конкурса должности министра сельского хозяйства (накануне на этот пост был назначен Андрей Рюмшин).

Теперь соискателям, подавшим документы на эту позицию, предлагается заявиться на другие вакансии.

На сегодняшний день наибольшим «спросом» пользуется пост министра экономики. Довольно много желающих порулить Крымом, заняв какую-нибудь руководящую должность, не живут на полуострове.

Напомним, для участия в конкурсе крымская прописка не обязательна: например, на должность министра могут претендовать граждане России с образовательным статусом не ниже специалиста или магистра и опытом управленческой работы. Обязательное требование: отсутствие судимости или уголовного преследования.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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