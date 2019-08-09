Кто эти люди? В Крыму не из кого выбирать Госсовет

Через месяц, 9 сентября, в Крыму станет известен партийный состав нового Госсовета.

Как уже сообщал «Новый День», предстоит распределить 75 мандатов: треть мест займут избранные по одномандатным округам, остальные будут распределены по партийным спискам. На эти 50 мандатов претендуют 8 партий. Но, судя по зарегистрированным партийным спискам, им придется сильно постараться, чтобы убедить крымчан отдать голос в их пользу.

Анализ выдвинутых кандидатов показывает: в Крыму по-прежнему не брезгуют устаревшей технологией «паровоза», ставя во главу списка личность известную, но в Госсовет явно не собирающуюся. Из этого можно сделать вывод, что прибегающие к такой уловке, во-первых, держат избирателей за дураков, предлагая им голосовать за «кота в мешке», так как первый в списке, в случае прохода партии в парламент, отдаст свой мандат кому-то другому. Во-вторых, в партии, использующей «паровоз», совсем плохо с кадрами.

Впрочем, у тех, кто данную технологию не использует, похоже, тоже все нехорошо: ярких и харизматичных личностей, способных привлечь внимание крымчан, не нашли во всей России и вынуждены идти на выборы с кандидатами малоизвестными и потому малопривлекательными для электората.

Итак, что мы имеем?

Самый яркий первый номер – у ЛДПР. Но этот как раз тот случай, который демонстрирует большие проблемы регионального отделения. Мало того, что соколы Жириновского, затянув с подачей документов в ЦИК, едва не пролетели мимо выборов. Так и возглавить список пришлось самому Жириновскому, который, понятно, в крымский Госсовет не пойдет. Второй номер списка – депутат Госдумы Павел Шперов тоже вряд ли захочет вернуться на родину раньше завершения каденции, а это произойдет только в 2021 году. Похоже, что сии славные мужи собираются всего лишь «протащить» в Госсовет Светлану Шабельникову (3 место в списке), которая попала в Госсовет осенью 2016 года на место ушедшего в Госдуму Шперова и за почти три года не зарегистрировала ни одного законопроекта. Зато она одна из самых богатых крымских депутатов: ее доход за 2018 год составил 95 млн рублей.

Отметим, что наиболее заметно из всех представителей ЛДПР в Госсовете РК первого созыва проявил себя Сергей Шувайников. Но в этом году он идет на выборы в списке «Единой России» и практически не имеет шансов (его номер 74).

Список КПРФ возглавляет первый секретарь крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, баллотировавшийся и в народные депутаты Украины, и в российский парламент Севастополя, и на пост главы администрации Симферополя – и везде неудачно.

Второй номер – предприниматель Владимир Демченко, как и Богатыренко начинавший политическую карьеру в Севастополе.

На третьем месте депутат Симферопольского горсовета Олег Дрягин: за последние 5 лет он сменил Партию регионов на Единую Россию (от которой и прошел в горсовет), а ЕР – на КПРФ.

Все трое, хотя и политически активные, но для крымчан малоизвестные. Наиболее заметным представителем крымского отделения КПРФ можно назвать Степана Кискина, но он ушел от коммунистов и теперь пытается попасть в Госсовет от партии «Родина», но там у него только пятое место, а, значит, шансы невелики.

Список «Родины» возглавляет бывший депутат горсовета Бахчисарая, отказавшийся от мандата Константин Кнырик. Правда, его информационная активность направлена в основном на Донбасс. «Вторым и третьим номером списка партии заявлены Эмиль Арпатлы и Константин Ермаков. Вряд ли широкой общественности Крыма они и их общественная деятельность известны», – пишет «Московский комсомолец».

Аналогичная ситуация у «Справедливой России» – первая тройка состоит из людей в Крыму мало известных. Наибольших политических «высот» достигла разве что первый номер Виктория Билан – помощник лидера «СР» Сергея Миронова.

Бывший лидер крымских коммунистов Леонид Грач возглавляет региональный список «Коммунистов России». Впрочем, отмечают наблюдатели, сценарий, при котором его партия, как и «Патриоты России», «зеленые» и Партия пенсионеров за социальную справедливость смогут попасть в крымский парламент, представляется фантастическим. Поэтому останавливаться на них не будем.

«Единая Россия» хотела бы получить все мандаты в Госсовете, но ставить задачу занять хотя бы 70% мест. И выдвигает вперед премьер-министра РК Сергея Аксенова. Это, безусловно, самая харизматичная и известная (не считая Жириновского) личность во всем списке кандидатов, независимо от партийной принадлежности. Он скор на расправу с провинившимся чиновниками, его высказывания разбирают на цитаты, он обещает решить все проблемы и некоторые даже решает – одним словом, идеальный выборный вариант. Правда, есть нюансы. И главный из них – все знают, что Аксенов не пойдет в парламент, а, значит, это уже обман. Не говоря уже о том, что он обещал сделать, но не сделал. Зато в Госсовете, скорее всего, окажутся его отец и сестра его жены. И эта семейственность очень не нравится крымчанам.

Второй и третий номера списка партии власти – спикер регионального парламента Владимир Константинов и член Совета Федерации Сергей Цеков – далеко не так привлекательны, зато претензий к ним у крымчан хоть отбавляй.

Наконец, все они из «бывших» – тех, кто рулил или пытался рулить Крымом при Украине и за пять лет в составе России не смог или не захотел искоренить основные «болячки» полуострова: бедность, коррупцию, пренебрежение законом.

Ну а далее по списку – как у всех остальных партий: люди, ничем особенным себя не проявившие. Многие из них уже были в Госсовете, но по большей части в качестве массовки.

Так что выбор, по крайней мере, исходя из партийных списков, у крымчан небогатый. Зато уже сейчас понятно, каким будет Госсовет: как бы ни распределились мандаты, ожидать от крымского парламента ярких и прорывных действий в ближайшие 5 лет не стоит.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.08.19

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