К выборам в Госсовет Крыма допустили семь партий

В Крыму завершился процесс регистрации партийных списков кандидатов в Госсовет республики.

Как уже сообщал «Новый День», выборы депутатов Государственного совета Республики Крым второго созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Предстоит распределить 75 мандатов: треть по одномандатным округам, остальные по партийным спискам.

Бороться за места в Госсовете будут семь партий: Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Родина, Российская партия за пенсионеров и социальную справедливость, Патриоты России, Коммунисты России.

Еще двум партия отказано в регистрации списков: ЛДПР – из-за нарушения сроков подачи документов, партии «Зеленые» – в связи с выявлением более 10% недействительных подписей избирателей.

«Подчистил» избирком и зарегистрированные списки. Большинство кандидатов вычеркнули по причине сокрытия сведений о судимости: например, у КПРФ оказалось 5 таких претендентов, у Патриотов России – 3, у Родины – 2. Еще часть кандидатов не допущена к выборам по причине отсутствия пассивного избирательного права: в КПРФ – 2, в Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – 11, у Патриотов России – 10, у Коммунистов России – 1.

Симферополь, Лиана Макоба

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