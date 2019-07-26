«Единая Россия» обратилась к Путину с предложениями по руководству Крыма

Партия «Единая Россия» предложила президенту РФ Владимиру Путину переназначить Сергея Аксенова на пост главы Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие с момента присоединения полуострова к России пять с лишним лет, в РК так и не смогли справиться с коррупцией (крымчане отмечают, что большинство украинских чиновников остались на руководящих постах и придерживаются прежнего стиля работы), нелегальным бизнесом (в тени находится половина всех перевозчиков и не менее трети туристической сферы, не говоря уже о нелегальной торговле и прочих видах бизнеса в сфере услуг), незаконной застройкой, мусором, водоснабжением и так далее.

До сих пор не завершена кадастровая оценка жилья и других объектов капитального строительства (по оценке Счетной палаты, только в 2017 году по этой причине республиканский бюджет недополучил более 1,5 млрд рублей).

Забуксовало развитие Свободной экономической зоны. Крым не справляется со строительством дорог – теперь этим будет заниматься федеральный подрядчик.

Серьезные претензии высказываются по реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, несмотря на то, что на эти цели выделяются огромные деньги. Об очередном срыве сроков сообщил вчера вице-премьер РК Евгений Кабанов. Ситуацию чиновник объяснил плохой разработкой проектно-сметной документации практически по всем объектам. Куда смотрели крымские власти вообще и глава РК в частности, принимая в работу подобные документы, Кабанов, разумеется, не уточнил.

Тем не менее, «Единую Россию» ситуация в Крыму устраивает: менять руководителя региона не нужно, считают в партии власти.

«Сергей Аксенов был избран в октябре 2014 года. В июне возглавил список партии в Государственный Совет Республики на выборах, которые пройдут 8 сентября. В течение пяти лет ему удалось заложить фундамент для дальнейшего развития Крыма. За это время в Республике были построены важные инфраструктурные и социальные объекты», – отметил секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, не конкретизируя, что важнейшие объекты в Крыму строились исключительно за счет федерального бюджета, федеральными подрядчиками и под контролем федеральных чиновников.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.07.19

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