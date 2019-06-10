Мечеть в Симферополе построят раньше общежитий и учебных корпусов университета: несколько объектов ФЦП Крыма в сфере образования оказались под угрозой срыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта 2019 года Министерство науки и высшего образования РФ и ФГУ Крымский Федеральный университет имени Вернадского заключили соглашение, которое подписали замминистра Наталья Бочарова и ректор КФУ Андрей Фалалеев. В документе, со ссылкой на Бюджетный кодекс, постановления правительства РФ, федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», университету были переданы полномочия по заключению и исполнению госконтрактов по капитальным вложениям и распределению бюджетных инвестиций.

Общий объем инвестиций из федерального бюджета за два года должен составить 2 миллиарда 669 миллионов рублей, из них в 2019 году – 1 млрд 773 млн руб.

Таким образом, КФУ взял на себя обязательства формировать, утверждать и вести планы закупок, определять поставщиков, подрядчиков и исполнителей контрактов.

В приложении к соглашению перечислены объекты капитального строительства, за которые теперь отвечает университет. Среди них: два общежития (на 450 и на 250 мест) и общественно-бытовой корпус, которые должны появиться позади университетской «свечки», возле строящейся соборной мечети. В документе указан адрес «район ул. Ялтинская, 20». Отметим, что Ялтинскую на этом отрезке давно официально переименовали в проспект Академика Вернадского.

Судя по Публичной кадастровой карте, там соседствуют два земельных участка: первый, площадью 2,07 га, город отвел в пользование образованию и просвещению, второй – 3,08 га – под религиозное использование.

Срок строительства университетский объектов, зафиксированный в документе, – 2019 год, из устных разговоров известно, что планируемая дата открытия мечети – апрель 2020.

Земля в этом районе связана с университетом: в давние годы располагавшийся там полуразрушенный кинотеатр «Маяк», передали под Дом культуры университету (тогда он еще носил имя Фрунзе). Но денег на его восстановление не было, и вскоре здание окончательно развалилось.

24 апреля нынешнего года обеспеченный федеральными деньгами КФУ заявил о намерении начать строительство, были объявлены три конкурса.

Первый этап строительства общественно-бытового корпуса оценен в 16 млн руб, общежитий – (работы по возведению жилых зданий) 97 и 52 млн руб.

На днях конкурсная комиссия завершила свою работу – без результата. На конкурс была подана единственная заявка, из-за этого он признан несостоявшимся. Строить университетские общежития была готова только компания «Дика-Стройпроект» из Грозного. По данным из открытых источников в 2017 году прибыль этой строительной фирмы составила 114 тыс руб. В картотеке арбитражных судов можно найти сведения о судебных делах, где компания является ответчиком (суммы исков превышают 1 млн руб, то есть на порядок больше задекларированной прибыли и на два порядка – уставного фонда).

Срок окончания работ, указанных в техническом задании, – декабрь 2019 года, летний период для начала строительных работ уже потерян. Даже если КФУ достаточно быстро объявит новый конкурс, а чеченская фирма сообразит, как для привлечь еще одного потенциального участника торгов, вряд ли КФУ успеет уложиться в сроки проведения важных строительных мероприятий, входящих в ФЦП.

Добавим, что в мае был признан несостоявшимся аукцион на 360 млн руб «Строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) – Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии» (Первый этап)». По той же причине – единственную заявку на участие подала компания «Дика-Стройпроект».

Добавим: на 2020 год этим же соглашением Миннауки и КФУ предусмотрено строительство и других объектов: админкорпуса Физико-технического института, студенческого центра, завершение строительства учебно-лабораторного корпуса Архитектурно-строительной академии.

Симферополь, Ольга Картошина

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