Сослуживец ее мужа: в Симферополе перенимают кадровую политику Аксенова

В Симферополе определились с заместителями нового главы города. Вопрос обсуждался сегодня на сессии городского Совета.

Как уже сообщал «Новый День», 25 октября депутаты, выбирая между министром внутренней политики, информации и связи РК Сергеем Зыряновым и директором МУП «Метроград» Еленой Проценко, утвердили на пост главы администрации Симферополя Проценко.

Сегодня было решено назначить на должность первого заместителя главы горадминистрации Сергея Бажана. Заместителями стали Инна Смаль, Сергей Титаренко, Татьяна Сухина и Дмитрий Иванов.

Отметим, что Сухина, Титаренко и Смаль сохранили должности, которые занимали в команде предыдущих управленцев. В частности, последняя осталась на посту заместителя главы горадминистрации – начальника управления образования администрации.

Ставший первым вице-мэром Сергей Бажан в свое время возглавлял ОБЭП, работал под руководством Анатолия Проценко – супруга новоявленной градоначальницы. В 2017 году был назначен заместителем министра топлива и энергетики РК, но довольно быстро перешел в ГУП «Крымгазсети», где Анатолий Проценко к тому времени уже занимал пост заместителя директора по экономической безопасности. В администрации Симферополя он будет курировать сферу экономики и финансов, торговли, бытового обслуживания и рекламы.

Дмитрий Иванов до сегодняшнего дня работал заместителем директора по капстроительству ГКУ «Противооползневое управление». В администрации будет отвечать за транспорт и капитальное строительство.

Отметим, что сегодня планировалось назначить и шестого зама – на это место Проценко предложила Максима Дубинина. Самый молодой мэр Украины (победил при поддержке Коммунистической партии Украины на выборах главы поселка Орджоникидзе в октябре 2010 года, тогда ему было 23 года)в феврале 2011 был задержан по подозрению в получении взятки. В сентябре итого же года суд приговорил его к пяти года лишения свободы.

Уже через 3 года – летом 2014 претендовал на мандат депутата Феодосийского горсовета, но ему было отказано в регистрации. Из повестки сегодняшней сессии горсовета Симферополя вопрос о назначении исключили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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