Республика Крым может сменить название. Об этом заявил вице-премьер РК, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором принимает участие делегация Греции.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым – Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется», – сказал Мурадов, приводя в пример Якутию (Саха) и Северную Осетию (Алания).

По мнению Мурадова, выступая с таким предложением, крымские греки «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти, – цитирует вице-премьера РК «Российская газета».

Симферополь, Лиана Макоба

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