Выборы 2021: Крым и Севастополь превращаются в головную боль для «Единой России»

Крым и Севастополь превращаются в головную боль для «Единой России»: грядущие думские выборы на полуострове сулят партии власти серьезные проблемы. К такому выводу пришли специалисты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), анализируя ситуацию в стране.

Как уже сообщал «Новый День», на региональных выборах 8 сентября в РК «ЕР» получила 54,75% голосов от числа принявших участие в выборах, в Севастополе – 38,5%. Однако с учетом официальной явки (которую обеспечивали весьма интересными методами) – 33,2% в Крыму и 29% в Севастополе – абсолютный результат партии власти в РК оказался равен 18%, а в Севастополе 11%.

При этом представители оппозиции показали весьма неплохие результаты. Так, по данным ИСЭПИ, ЛДПР в Крыму получила от 19,6% в Симферополе до 27,7% в Красноперекопске. В Евпатории более 20% голосов набрала КПРФ. Преодолели 5%-ный барьер «Родина» в Керчи и «Партия пенсионеров» в Севастополе.

Аналитики отмечают, что результаты «Единой России» на муниципальных и региональных выборах, как правило, выше, чем на федеральных, так как явка традиционно ниже.

Следовательно, на госдумовских выборах в Крыму можно ждать сюрпризов, учитывая, что местные единороссы уже выходят из-под контроля.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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