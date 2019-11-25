Главы Крыма и Севастополя получили «черную метку»

Глава Крыма и губернатор Севастополя получили «черную метку» – так расценили эксперты вручение партийных билетов «Единой России» Сергею Аксенову и Михаилу Развожаеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителей крымских субъектов «обилетили» в минувшие выходные во время заседания высшего и генерального советов партии власти. Открывая заседание, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что руководители регионов, возглавившие списки «Единой России» на региональных выборах в этом году, приняли решение «работать и дальше внутри партии».

Интересно, что глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что принял участие в работе XIX съезда «Единой России» и на пленарном заседании слушал президента, но партбилет не обмолвился.

По мнению экспертов, Аксенов прекрасно понимает, что поводов для радости в этом событии немного:

«Учитывая реальный уровень поддержки партии, находящийся в районе плинтуса, и реальную явку в Крыму на сентябрьских выборах около 15%, вручение партбилетов выглядит как стеб. Но по сути, это «че рная метка», – написал telegram-канал «#ЧКХ. – Ответственные за провальные результаты думских выборов 2021 года и региональных 2024 года сегодня назначены официально».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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