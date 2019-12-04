Медвежий угол: единороссы Крыма и Севастополя погрязли в скандалах

Крымские единороссы, получившие благодаря партии власти «теплые» места, пошли в разнос, окончательно разрушая и без того хлипкий авторитет «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый скандал вспыхнул на прошлой неделе в ялтинском горсовете во время выборов вице-спикеров. Зампредседателя горсовета прошлого созыва, единоросс Светлана Базилюк хотела сохранить этот пост, но депутат-единоросс Елена Надель раскритиковала ее кандидатуру, заявив, что за время предыдущего срока полномочий Базилюк показала себя не лучшим образом, в первую очередь, в работе с избирателями. «В обязанность депутата входит создавать условия и реализовывать интересы жителей муниципального образования, – заявила Надель. – При назначении должностных лиц мы обязаны руководствоваться их профессиональными и личными качествами».

В результате большинство депутатов проголосовали против Базилюк. Это стоило Надель членства в партии: с момента ее выступления не прошло и недели, а ее уже исключили из «Единой России». По некоторым данным, такая стремительность объясняется близостью Базилюк к члену Совета Федерации от Крыма и регионального политсовета республиканского отделения «Единой России» Сергею Цекову, который резко осудил Надель за «вынос сора из избы».

Любопытно, что глава крымских единороссов Сергей Аксенов не проронил по подводу ситуации в Ялте ни слова. Из чего можно сделать вывод, что он разделяет позицию Цекова и готов изгонять из партии всех, кто осмелится критиковать ее членов, близких к власти.

В Севастополе совсем другая картина: местная ячейка «Единой России» не торопится избавляться от тех, кто сделал карьеру исключительно благодаря партии, а теперь позволяет себе нелестные высказывания.

Так, задержанный вчера на украинской границе член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый бросил солидный булыжник в огород партии власти, по сути, обвинив в неспособности удовлетворить потребности крымчан: «С тем, что выдают в Крыму, никуда за границу России не поедешь, а ездить хочется», – объяснил видный севастопольский единоросс желание получить украинский загранпаспорт.

А депутат Законодательного собрания Севастополя Екатерина Бубнова, получившая мандат по спискам партии «Единая Россия», откровенно заявляет, что партия была всего лишь «транспортным средством» для попадания во властные структуры.

«Летом текущего года, главный редактор одного частного новостного портала Екатерина Бубнова была включена в список партии «Единая Россия» для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя II созыва.

Севастопольцев эта кандидатура удивила, поскольку раньше Бубнова открыто высказывалась против политики партии, – отметили в общественной организации «Наш Севастполь». – Но потом все стало на свои места. Стало понятно – Екатерина Викторовна выбрала принцип «для достижения цели все средства хороши». И на этой дороге севастопольцы стали разменной монетой. Что неудивительно, учитывая эту общую тенденцию сторонников Алексея Чалого. А в список партии Бубнова была включена именно после давления со стороны команды Чалого на бывшего тогда главой севастопольского отделения партии Дмитрия Саблина.

Сейчас Екатерина Бубнова открыто комментирует свое место в депутатском кресле».

Бубнова, действительно, не стесняется: «Стояла задача обеспечить какое-то количество представителей Севастополя, которые в момент, когда нужно будет принимать принципиальное решение, не предадут интересы города ... Поэтому, в каком виде и в каком списке я прошла и на какой карете – меня не очень сильно волнует. Это транспортное средств… Поэтому, извините, как-то так», – заявила она в прямом эфире на своем интернет-портале.

А в соцсетях написала: «Я не член партии. Я благодарна за приглашение, но не связана обязательствами синхронно с партией чихать». При этом Бубнова является членом фракции «Единой России» в парламенте Севастополя.

Напомним, в 2021 году состоятся выборы в Госдуму России, и Кремлю необходимо обеспечить гарантированную победу «Единой России», несмотря на негативное отношение к ней избирателей. Кремль, похоже, с самого начала не доверял крымским единороссам, большинство из которых в украинский период сменило несколько политических блоков, лишь бы быть поближе к власти, и также легко – с аналогичной целью – вступило в «ЕР». Но не многочисленные «смотрящие» с материка, занявшие ключевые посты в правительстве крымских субъектов, ни попытка установить прямой контроль над политической тусовкой (успешно проваленная господином Турчаком вместе с его посланцем Саблиным) ни отбила у крымских чиновников и депутатов привычки действовать исключительно в своих интересах.

И это неудивительно, ведь подавляющее большинство членов «ЕР» на материке – точно такие же, и в партию они пришли исключительно ради собственной карьеры и прочих личных ништяков. Просто, в отличие от крымчан, они давно уже научились не болтать лишнего.

На этом фоне будет интересно посмотреть, какими методами единороссы будут обеспечивать себе победу на выборах и доказывать легитимность результата. Тем более любопытно будет наблюдать за этим в Крыму, где адепты партии власти даже не пытаются соблюдать приличия.

Напомним, что ответственными за исход выборов в Госдуму на полуострове назначены глава РК Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. И если первый делает все, чтобы во властные структуры пробралось как можно меньше людей «с улицы» (чего стоит только конкурс «Твое правительство», оказавшийся фейком), то второй, что называется, «попал»: на чужой территории да еще с такими помощниками, как местные единороссы, у него есть все шансы провалиться с не меньшим треском, чем его предшественники Овсянников и Саблин.

Симферополь – Севастополь, Илья Пелехов

Симферополь – Севастополь. Другие новости 04.12.19

Президент Казахстана не стал называть присоединение Крыма аннексией. / Правительство Крыма раздает секретные территории сомнительным застройщикам. / На верфи в Керчи построят два схожих с «Мистралями» корабля. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»