Захотел в Европу: на Украине задержали севастопольского единоросса

На Украине задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что единоросс возвращался из Херсона, где оформлял «безвизовый» загранпаспорт.

По информации украинских СМИ задержали Кучерявого и передали СБУ участники батальона «Аскер», финансируемого сбежавшим на Украину бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Произошло это в пункте пропуска «Каланчак».

Сообщается, что весной 2014 года Кучерявый был в числе организаторов отрядов самообороны и блокпостов в Севастополе, награжден медалью «За возвращение Крыма», в региональном политсоветt «Единой России» курирует проект «Безопасные дороги»,но теперь захотел в Европу.

«Ему задали вопрос: «Зачем тебе паспорт Украины? Ты же единоросс, у тебя же все хорошо должно быть», – написал в Facebook Ислямов. – Ответ Кучерявого был такой: «Было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда за границу России не поедешь, а ездить хочется». По некоторым данным Кучерявого отвезли в Херсон.

Официальной информации о задержании Кучерявого пока не последовало ни с украинской, ни с российской стороны.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 04.12.19

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