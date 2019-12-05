Омбудсмен сообщил об освобождении задержанного на Украине севастопольского единоросса

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что на Украине отпустили задержанного члена регионального политсовета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

По словам омбудсмена, об освобождении единоросса ему рассказали его родственники в Севастополе. По их данным, отпустили Кучерявого в среду, 4 декабря, передает РИА «Новости». При этом Буцай не располагает информацией о том, освободили ли члена ЕР под подписку о невыезде или по прекращению преследования. Он не уточнил, где сейчас находится Кучерявый.

Как сообщал «Новый День», севастополей был задержан 3 декабря в пункте пропуска «Каланчак». Единоросс возвращался из Херсона, где оформлял «безвизовый» загранпаспорт. Украинские СМИ отмечали, что Кучерявого задержали и передали СБУ участники батальона «Аскер», финансируемого сбежавшим на Украину бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Позже Служба безопасности Украины подтвердила задержание единоросса. По информации СБУ, в отношении севастопольца возбуждено уголовное производство по части 1 стать 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Стоит отметить, что весной 2014 года Кучерявый был в числе организаторов отрядов самообороны и блокпостов в Севастополе, награжден медалью «За возвращение Крыма», в региональном политсовете «Единой России» курирует проект «Безопасные дороги».

Симферополь, служба информации РИА Новый День»

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