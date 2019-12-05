Освобожденный единоросс живет в отеле Херсона и сотрудничает с СБУ, пока Развозжаев призывает помочь соратнику

В Службе безопасности Украины (СБУ) сегодня заявили, что члена регионального политического совета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого юридически не задерживали. По данным спецслужбы, единоросс живет в отеле Херсона и сотрудничает со следствием. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении, добавили в СБУ.

Ранее Служба информации Украины подтвердила задержание севастопольца в пункте пропуска «Каланчак» 3 декабря. «Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта», – заявили в ведомстве. Речь идет о загранпаспорте. На Украину Кучерявый прибыл по внутреннему украинскому документу. В отношении единоросса открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Наказание по ней – лишение свободы от трех до пяти лет.

Между тем уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сегодня сообщил, ссылаясь на родственников севастопольца, что Кучерявый был освобожден 4 декабря. При этом Буцай заявил, что не располагает информацией о том, отпущен ли член ЕР под подписку о невыезде или по прекращению уголовного производства.

Задержание члена севастопольского политсовета ЕР прокомментировал врио губернатора Севастополя и секретарь городской парторганизации «Единой России» Михаил Развожаев. По его мнению, власти должны помочь «человеку, попавшему в беду».

По словам Развозжаева, у властей Севастополя на данный момент нет точной информации о целях поездки на Украину Игоря Кучерявого. Если на самом деле он поехал в соседнюю страну для получения загранпаспорта, «то это, конечно, цель печальная», сказал врио губернатора журналистам.

«Будучи гражданином РФ и членом «Единой России», получать документы другого государства – это не очень корректно и этично», – добавил Развожаев. Вместе тем он заявил, что «мы обязаны сделать все, чтобы помочь ему справиться с этой бедой».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.12.19

Киев: Выборы в Донбассе по «формуле Штайнмайера» пройдут одновременно с Украинскими. / Украина допустила предоставление полномочий Донбассу – в предельно урезанном виде. / Министры здравоохранения и МЧС сохранили свои посты в новом правительстве Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»