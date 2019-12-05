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Четверг, 5 декабря 2019, 08:34 мск

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СБУ подтвердила арест севастопольского единоросса

Служба безопасности Украины подтвердила арест члена регионального политического совета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Как уже сообщал «Новый День», севастопольца задержали 3 декабря в пункте пропуска Каланчак.

«Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта», – заявили в ведомстве. В данном случае речь идет о загранпаспорте, а на Украину Кучерявый прибыл по внутреннему украинскому документу.

Отметим, что в сообщении СБУ не упоминается батальон «Айдар», бойцы которого первыми сообщили о задержании Кучерявого, приписав это себе.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное производство по части 1 стать 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Напомним, что до сих пор всех крымчан, задержанных на Украине, обвиняли в государственной измене.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.12.19

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